Brittney Griner

La Russia ha liberato la star del basket statunitense Brittney Griner in uno scambio di prigionieri di alto livello nell’ambito del quale gli Usa hanno rilasciato in cambio il noto trafficante d’armi russo Viktor Bout. Lo scambio è stato confermato da funzionari Usa con conoscenza diretta dei negoziati, non autorizzati a discutere pubblicamente l’accordo prima dell’annuncio della Casa Bianca. L’accordo arriva in un momento di forti tensioni sull’Ucraina e raggiunge uno dei principali obiettivi del presidente Joe Biden, ma ha anche un prezzo elevato. Griner, due volte medaglia d’oro olimpica, era in carcere da mesi per accuse legate alla droga.