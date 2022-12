PHOTO



Dopo le polemiche seguite alla sua proposta di riaprire scuole e attività produttive, Matteo Renzi torna alla carica su Facebook. E invece di stemperare i toni, il leader di Italia Viva rivendica la bontà della sua posizione. «Buongiorno! Le mie considerazioni di ieri hanno aperto una discussione molto seria e accesa, specie tra chi ha fatto la fatica di leggere o ascoltare e non si è fermato al pregiudizio», scrive l'ex presidente del Consiglio. «Tutto il mondo politico si è scatenato contro i concetti che ho espresso: interessante, vedrete che tra qualche giorno cambieranno posizione e diranno tutti insieme ciò che stiamo dicendo da soli noi oggi». La proposta, contro cui si sono scagliati quasi tutti i leader politici, è molto netta: i tempi per sconfiggere definitivamente il virus saranno parecchio più lunghi del previsto, tanto vale imparare a convivere col Covid e scongiurare il collasso economico di un intero continente. «C’è un’emergenza sanitaria devastante, certo. Ma sullo sfondo c’è un’emergenza economica che si combatte ripartendo in sicurezza con i posti di lavoro, non allargando il reddito di cittadinanza. Chi fa politica ha il compito di costruire il dopo, non può solo commentare il presente. E il dopo va pensato adesso: altrimenti si rincorrono gli eventi senza prevenirli. Siamo abituati agli attacchi, il tempo sarà galantuomo anche stavolta. Buona domenica a tutti!»