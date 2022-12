È stato recuperato dalla Polizia e restituito oggi al legittimo proprietario il cellulare rubato il 23 dicembre scorso a Federico Salvini, figlio del vicepremier e ministro Matteo Salvini. La rapina è avvenuta intorno alle 20 non lontano dal Pio Albergo Trivulzio. Due persone hanno minacciato Federico Salvini con un coccio di bottiglia e si sono fatti consegnare il telefonino, successivamente recuperato dagli agenti e riconsegnato alla vittima della rapina.

«È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano», è il commento di Salvini. «Fortunatamente non si è fatto male nessuno», aggiunge il Vicepremier e Ministro. Il giovane era stato costretto a consegnare il proprio cellulare, successivamente recuperato grazie alla segnalazione di un commerciante egiziano al quale i ladri avevano proposto in vendita il telefonino.