Le forze armate russe hanno attaccato nella notte un aeroporto militare nella città di Mirgorod, nella regione di Poltava, che è stato utilizzato per attaccare Belgorod. Lo ha riferito all'agenzia russa Ria Novosti Sergei Lebedev, coordinatore di Mykolaiv. Le autorità russe accusano Kiev di essere responsabile dell'attacco. Intanto la Russia ha fatto sapere di aver neutralizzato 31 droni ucraini durante la notte in diverse regioni del Paese e in Crimea (12 sulla regione di Belgorod).

Sale il numero di morti

È salito a 15 morti il bilancio delle persone che hanno perso la vita a Belgorod dopo il crollo parziale di un edificio residenziale di dieci piani colpito dalle Forze armate ucraine. Lo si legge sul canale Telegram del ministero russo per le situazioni di emergenza. «I soccorritori hanno estratto la quindicesima vittima dalle macerie di Belgorod», si legge nella nota.

Putin rimuove il ministro della Difesa

Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di sostituire il ministro della Difesa Sergei Shoigu, in un'importante scossa alla leadership militare russa a più di due anni dall'inizio dell'offensiva in Ucraina. Putin ha proposto l'economista Andrey Belousov come sostituto di Shoigu, secondo un elenco di nomine ministeriali pubblicato dal Consiglio della Federazione, la camera alta del parlamento russo. Contemporaneamente Putin ha pubblicato i decreti che nominano Shoigu nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza, in sostituzione di Nikolai Patrushev, alleato di lunga data di Putin.