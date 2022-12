PHOTO



Il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia dall'inizio dell'emergenza sono 181.228 ,con un incremento rispetto, a ieri, di 2.256 persone. E sono 108.237 le persone attualmente positive, 20 in meno rispetto a ieri, un dato che indica la diminuzione dei contagi. Continua l'allentamento della pressione sugli ospedali: sono 2.537 i pazienti in terapia intensiva, 62 in meno rispetto a ieri, il dato più basso da un mese a questa parte, mentre sono 24.906 - 127 in meno nelle ultime 24 ore - le persone ricoverate in ospedale. La maggior parte si trova in isolamento domiciliare, ovvero 80.758 pazienti, il 75% del totale. Rimane pressoché stabile il numero dei decessi: 454 nelle ultime ore, 24.114 in totale. Mentre raggiunge quota 48.877 il numero dei guariti, 1.822 in più nell'ultimo giorno. «Quasi il 90% dei guariti/dimessi - ha sottolineato Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile - risale all'ultimo mese, dallo scorso 20 marzo». https://www.youtube.com/watch?v=gvHnsaBmUPA