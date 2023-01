Dai Paesi Baltici alla Polonia, tutti i nazisti che vogliono distruggere la Russia, parola di Vladimir Rudolfovich Solovyov, probabilmente il propagandista più famoso della tv russa che da quando e iniziata l'invasione dell'Ucraina non perde un giorno per attaccare chi sostiene Kiev durante i suoi infuocati e a dire la verità deliranti show. L'argomento principe di Solovyov è quello che si riferisce dunque al nazismo, un rimando continuo alla seconda guerra mondiale che ora ha acquistato ancora più forza con la decisione tedesca di inviare sul campo di battaglia i suoi carri armati Leopard 2.

In realtà è stato lo stesso Cremlino fin dall’inizio del conflitto a giustificare l intervento militare come una necessita difensiva a sostegno delle autoproclamate repubbliche del Donbass in pericolo a causa del regime, appunto definito nazista, di Kiev. A più riprese da Mosca è stata denunciata la guerra condotta dal famoso o famigerato battaglione Azov (composto veramente da elementi dell'estrema destra) e da altre formazioni nazionaliste.

La battaglia per la conquista di Mariupol, difesa fino all'ultimo proprio da Azov, ne è stato il capitolo piu conosciuto. Anche il movimento di Euromaidan che ha dato luogo agli avvenimenti che hanno portato all'attuale posizionamento geopolitico dell Ucraina è stato considerato dalla nomenclatura fedele a Putin come manovrato da settori neo nazisti e naturalmente dagli Usa. Una vecchia storia dunque che circola in Russia e che, complice la propaganda di guerra, sta riacquistando legittimità verso l'opinione pubblica ora che anche la Germania ha definitivamente sciolto le sue riserve sulle forniture di carri armati che, secondo gli esperti militari occidentali, sarebbero fondamentali nel contrastare il vantaggio russo dato dagli omologhi mezzi pesanti T 90 (in realtà risalenti all’epoca sovietica).

La suggestione della Germania nazista che ancora una volta invia le sue armi sul suolo russo è stata colta al volo. E così Solovyov si è scatenato contro contro il «nazismo dell’Europa e dei suoi più illustri rappresentanti». Altro riferimento al secondo conflitto mondiale: «Arriveremo all’Aja (la corte penale internazionale che potrebbe prendere in esame crimini di guerra russi in Ucraina) come arrivammo a Norimberga per giudicare voi bastardi».

Insomma un identificazione facile con un altra epoca storica che seppure non sembra avere nessuna base concreta è diventata un'arma, per quanto spuntata. Ormai in Russia di parla esplicitamente di Quarto Reich o di Ukro- Reich, di nazismo che risorge dalle sue ceneri e nei casi piu estremi di severe rappresaglie contro Berlino. In realtà dal Cremlino e arrivato l avvertimento, solo un poco piu morigerato, che un allargamento del conflitto alla Nato potrebbe giustificare un autorizzazione a colpire obiettivi militari occidentali anche se l'Alleanza atlantica ha assicurato che la consegna di mezzi corazzati ha un solo scopo difensivo, e non deve in nessun caso essere utilizzata per un'offensiva sul territorio russo.

Ma esistono alcuni elementi che possono controbilanciare la narrazione propagandistica russa. A cominciare dai dati che riguardano l'entità delle forniture tedesche. Attualmente l'esercito della Germania ha in dotazione uno stock di 320 tank Leopard 2, anche se non è chiaro quanti di questi carri armati siano operativi. In Ucraina ne dovrebbero arrivare almeno 116 che andrebbero aggiunti a quelli forniti dagli altri paesi europei esclusi gli Abrams americani (previa licenza di Berlino). Per usare lo stesso paragone dei russi durante la seconda guerra mondiale il Terzo Reich ne produsse complessivamente oltre 50mila, chiaramente tecnicamente molto piu arretrati e all'interno di un conflitto enormemente più dispiegato.

Una recente inchiesta della Reuters ha poi rivelato l'esistenza in Germania di una rete di lobbisti russi che si appoggerebbero su varie formazioni di estrema destra tedesche per organizzare manifestazioni con l'intento di fomentare l'opinione pubblica e spostarla su posizioni piu vicine a Mosca. Per il momento le piazze sono andate deserte ma i nazisti sembrano far comodo a tutti.