Le condizioni di Papa Francesco restano delicate. Dopo cinque giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, gli aggiornamenti della Santa Sede confermano un quadro clinico complesso, con una nuova complicazione: l’insorgenza di una polmonite bilaterale.

Vaticano: «Notte tranquilla, il Papa ha fatto colazione»

Nonostante le difficoltà, il Santo Padre ha trascorso una notte serena. «Il Papa si è svegliato e ha fatto colazione», ha comunicato la Sala Stampa vaticana. Tuttavia, la situazione resta sotto attenta osservazione da parte dell’equipe medica.

La polmonite complica la terapia

La nuova diagnosi è emersa grazie a una TAC toracica di controllo, eseguita su indicazione dell’equipe sanitaria vaticana e dei medici del Gemelli. L’esame ha evidenziato un’infezione polimicrobica aggravata da bronchiectasie e bronchite asmatiforme, rendendo necessario un trattamento più complesso a base di terapia cortisonica e antibiotica.

Omaggi dei fedeli per Papa Francesco ricoverato al Gemelli di Roma (APN)

Annullati gli impegni del Papa, ma continua il lavoro

A causa del ricovero, Papa Francesco non prenderà parte al Giubileo dei Diaconi previsto nel fine settimana e ha annullato l’udienza di sabato 22. Per la Santa Messa della domenica in San Pietro, ha delegato monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Nonostante la convalescenza, il Pontefice prosegue la sua attività istituzionale dall’ospedale. Ieri ha accettato le dimissioni di monsignor Jean-Pierre Blais, ex vescovo della diocesi di Baie-Comeau in Canada, coinvolto in una class action per presunti abusi. Al suo posto, ha nominato il reverendo Pierre Charland.