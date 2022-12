Il corteo si è svolto la settimana scorsa, in occasione del centenario della marcia su Roma. Sono in corso ulteriori accertamenti

PHOTO



Sono otto gli indagati, a quanto si apprende, per il saluto romano e l'ostentazione dei simboli fascisti al corteo di Predappio della settimana scorsa, in occasione del centenario della marcia su Roma. Sono in corso ulteriori accertamenti. IN AGGIORNAMENTO