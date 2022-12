PHOTO



E' stata aperta stamattina la camera ardente allestita per Gianroberto Casaleggio a Milano, nell'Istituto Auxologico italiano. In mattinata è arrivato Beppe Grillo, che ieri ha sospeso la tappa a Napoli del suo show in giro per l'Italia. I funerali del manager e cofondatore del Movimento 5 Stelle si terranno a Milano giovedì 14 aprile alle ore 11 presso la basilica di Santa Maria delle Grazie. La notizia è stata data dalle pagine del blog di Beppe Grillo.Cordoglio tra i 5 Stelle, anche loro attesi in visita alla camera ardente. Intanto, i parlamentari hanno rifiutato la commemorazione di Gianroberto Casaleggio in Aula e il minuto di raccoglimento. I 5 Stelle non sembrano nemmeno intenzionati a chiedere la sospensione dei lavori della Camera.