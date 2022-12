Vaccino Moderna, studi contro Omicron

Sulla variante, «i dati di ieri dei ricercatori inglesi dicono che le tre dosi didanno una discreta protezione dalla malattia grave da, intorno al 70% rispetto al 95%. Mentresembrerebbe dare una protezione molto più bassa». Lo ha detto, direttore scientifico Società Italiana Malattie Infettive (Simit) e ordinario all'Università di Tor Vergata, durante la trasmissione Agorà su Rai Tre.Quanto ai contagi in crescita, «Omicron ogni 2 giorni e mezzo riesce a raddoppiare il numero dei casi. Oggi verranno testati i diversi tamponie in funzione di questo potremo capire quando ci sarà il picco», che «mi aspetterei almeno tra un paio di settimane» quindi «probabilmente ci sarà con l'anno nuovo». Ogni volta che abbiamo una nuova variante, ha concluso, «è una scommessa, non sappiamo quello che accadrà». Per questo, oltre a vaccinare con tre dosi, «» per «impedire che il virus circoli».«Data la minaccia a lungo termine dimostrata dalla fuga immunitaria della variante Omicron di Sars-CoV-2,continuerà anche a sviluppare un vaccino specifico per la variante (), che si prevede avanzi e approdi ai trial clinici» sull’uomo «all’inizio del 2022, e valuterà l’inclusione di Omicron nel suo programma di richiamo multivalente». A spiegarlo è stata l’azienda statunitense che oggi ha comunicato i dati preliminari sui livelli di anticorpi neutralizzanti controche vengono conferiti dal booster. Moderna ha anche precisato che «vista la forza» dell’attuale vaccino «mRna-1273 e la velocità con cui» il nuovo mutante «si sta diffondendo, la prima linea di difesa» su cui punta Moderna