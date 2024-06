Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato che l'Ucraina crede che la guerra si concluderà con un negoziato che includerà la Russia. Ha affermato che l'obiettivo dell'Ucraina è essere nella migliore posizione possibile sul campo di battaglia per avere un vantaggio al tavolo negoziale.

Processo di negoziato

Sullivan ha sottolineato che oggi non è la fine del processo, ma un passo cruciale che porterà a un negoziato. Ha affermato che il risultato finale dovrà essere sostenibile da parte di tutta la comunità internazionale. Il summit per la pace in Ucraina tenutosi in Svizzera ha visto la partecipazione di 101 Paesi e organizzazioni, creando una coalizione molto ampia e diversificata. Questo è stato visto come un significativo progresso verso la pace.

Obiettivi del summit

L'obiettivo del summit era gettare le fondamenta per futuri negoziati di pace basati sui principi della Carta dell'ONU e del diritto internazionale. Sullivan ha ribadito che una pace significativa in Ucraina deve rispettare i principi di sovranità e integrità territoriale. Ogni pace significativa in Ucraina deve rispettare i principi di sovranità e integrità territoriale. Questo è stato un punto chiave del discorso di Sullivan, evidenziando l'importanza di questi principi per una soluzione duratura.

Sullivan ha concluso sottolineando che la vasta e diversificata partecipazione al summit è un vero progresso. Ha espresso la speranza che questo porterà a negoziati di pace che il mondo intero potrà sostenere.