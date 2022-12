L'importo è di 21,7 miliardi di rubli (pari circa a 370 milioni di euro) per i contenuti «sul corso dell’operazione militare speciale in Ucraina»

PHOTO

google condannata

Un tribunale russo ha inflitto una multa di 21,7 miliardi di rubli (pari circa a 370 milioni di euro) a Google per i materiali pubblicati su YouTube, che «contribuiscono intenzionalmente alla diffusione di false informazioni sul corso dell’operazione militare speciale in Ucraina». Ne dà notizia l'agenzia russa Interfax. Google è stata multata per la «sistematica non rimozione di informazioni vietate nella Federazione Russa». L’importo della multa è pari a 1/10 delle entrate del colosso statunitense e delle sue società affiliate registrate presso gli ispettorati fiscali nella Federazione Russa. La decisione del tribunale del distretto Tagansky di Mosca non è entrata in vigore e può essere impugnata.