PHOTO



Per Scotland Yard, John Kercher, padre di Meredith, la ragazza uccisa a Perugia nel 2007, è morto per cause ancora tutte da appurare. L''uomo 77enne è stato trovato riverso in strada il 13 gennaio davanti la sua abitazione, la polizia afferma che «nonostante le indagini approfondite condotte finora, compreso l'ascolto di testimoni e l'esame delle riprese effettuate da telecamere a circuito chiuso», non è stato possibile «stabilire quale sia l'origine delle ferite riportate dall'uomo», tra cui un braccio e una gamba rotta». Le ipotesi sono quelle di un tentativo di scippo o dell'investimento da parte di un pirata della strada. Secondo il quotidiano inglese The Sun i postumi delle ferite riportate hanno portato alla morte John Kercher. L'uomo aveva svolto la professione giornalistica lavorando per diversi tabliod durante la sua carriera.