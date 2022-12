PHOTO



ore 22.25- Vienna: "Restate in casa, un attentatore in fuga" Ci sarebbe un attentatore ancora in fuga a Vienna, teatro nella serata di un serata di un attentato terroristico. "E' un apparente attacco terroristico e non e' ancora finito", ha riferito il ministro Interno, Karl Nehammer, che ha confermato diverse sparatorie nel centro della capitale austriaco. Il ministro dell'Interno, che ha parlato in diretta alla nazione, non ha voluto esprimersi sul presunto sequestro in corso, chiedendo comprensione data la gravita' della situazione. In azione ci sono le forze speciali Vega e Cobra. Dalle prime ricostruzioni, ci sono stati spari in diversi punti della citta': nella zona Schwedenplatz, vicino dell'hotel Hilton e nel parco cittadino, Stadtphk. Almeno 7 morti e diverse persone ferite. Tra le vittime anche un agente di polizia. In azione diversi aggressori, uno arrestato, uno ucciso e uno sarebbe in fuga. Secondo i media, e' in corso un sequestro di persone in un ristorante giapponese vicino all'hotel Hilton. La polizia ha chiesto alla gente di restare in casa ore 22.10 - Attentato a Vienna: 7 morti Sarebbe di sette morti, tra cui un poliziotto, e 4 feriti gravi, il bilancio delle sparatorie nel centro di Vienna, nei pressi della sinagoga di Seitenstettengasse. Lo riporta il Kurier. La polizia austriaca ha confermato per ora che ci sono delle vittime, non specificando quante, e che un intervento è in corso. L’attentatore sarebbe ancora in fuga. La comunità ebraica ha invitato a non lasciare le proprie abitazioni e a non indossare la kippah. Ma non c'è alcuna certezza che la sinagoga fosse l'obiettivo dell'attacco. "Non è un attacco alla sinagoga. Non sappiamo ancora cosa sia. Ci sono stati spari e abbiamo detto alla nostra comunità di restare in casa", queste sono state le parole di Erika Jakubovits, la direttrice esecutiva della comunità ebraica di Vienna, raggiunta al telefono. E' "un attacco terroristico" quello avvenuto in serata a Vienna ha confermato il ministro dell'Interno, Karl Nehammer. Intanto le linee trasporti a Vienna non si fermano piu' alle fermate del primo distretto. Sono stati circondati dalle forze dell'ordine i grandi magazzini Gerngross, in pieno centro, nel quartiere Mariahilf.