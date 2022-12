L’angelo custode Mihajlovic ha il camice bianco: Francesca Bonifazi, medico del Sant’Orsola, è sempre stata a fianco all’ex allenatore del Bologna morto oggi a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. "È stato un guerriero che ha lottato fino alla fine. Ha avuto il coraggio - spiega la dottoressa intervistata dall’AGI - di affrontare la vita che amava sopra ogni cosa, nonostante una malattia che non conosceva. Si è affidato ai medici e ha avuto il coraggio di lottare. Guerriero ed esempio anche per chi soffre o ha sofferto della stessa”.

Sinisa ha dato molto coraggio anche agli altri pazienti - ricorda Bonifazi - che hanno provato un senso di comunanza nel vedere come ha affrontato la malattia e anche la recidiva. L’ex calciatore serbo “era una persona con valori molto profondi. Non ha amato solo il calcio, che è stato il suo brodo primordiale, ma anche la sua famiglia che lo ha sempre sostenuto in modo coerente e costante”. Il pensiero della dottoressa va non solo a Sinisa ma anche alla moglie Arianna, che “è sempre stata a suo fianco con grande equilibrio, questo l’ho ammirato in maniera profonda”.