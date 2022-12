È stato convalidato, dal gip di Macerata, l’arresto di, il 32enne che il 29 luglio ha ucciso a(Macerata), l’ambulante nigeriano. L’udienza si è svolta questa mattina, nel carcere di(Ancona), doveè recluso con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e rapina. LEGGI ANCHE: Migrante ucciso a bastonate dopo l’apprezzamento a una donna Come riferito dall’avvocatoFerlazzo, nel corso dell’interrogatorio, iniziato alle 9.30 di questa mattina e durato più di un’ora, «ha nuovamente chiesto scusa, ha chiarito che non c’è nessuna volontà nel gesto compiuto e poi non è stata contestata nessuna aggravante razzista». «ha parlato con i magistrati ai quali ha dato la sua versione dei fatti - ha spiegato Bizzarri - e ha chiesto scusa alla famiglia per quello che è successo».