«Basta fratelli, fermate le armi». Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro, parlando della guerra in Medioriente. «In questo momento buio prego tanto per loro, le armi non porteranno mai pace – ha affermato – Basta, fratelli, a Gaza si soccorrano i feriti, si facciano arrivare gli aiuti umanitari, si liberino gli ostaggi, tra cui molti sono anziani e bambini».

Il Pontefice: «Ogni essere umano è sacro a occhi di Dio»

«Ogni essere umano che sia cristiano, ebreo, musulmano, di qualsiasi religione o razzia è sacro, prezioso, agli occhi di Dio», ha aggiunto il Pontefice. «Prego affinché il senso di umanità prevalga sulla durezza dei cuori – ha affermato – Il mio pensiero va alla gravissima situazione in Israele e Palestina».