Paura ad Amatrice per una nuova forte scossa registrata alle 14.36 con una magnitudo di 4.3. La scossa, rilevata dall'Ingv, è avvenuta a una profondità di 10 km. Verifiche in corso dopo che alcuni crolli sisono verificati ad Amatrice per la nuova forte scossa di terremoto delle 14.36. A quanto si apprende, controlli sarebbero in corso anche nella palestra, dove si potrebbe essere verificato lo spostamento diuna trave. È stato evacuato poco fa il palazzetto dello sport di Amatrice per consentire verifiche dopo la forte scossa di terremoto che è stata avvertita alle 14.36 nella cittadina del reatino già devastata dal sisma. A quanto si apprende dalla protezione civile, sono in corso controlli sulla struttura per scongiurare rischi visto che la terra continua a tremare. Nel palazzetto dello sport è allestito un centro di accoglienza e tra ieri e oggi è servito anche come deposito per derrate alimentari oltre che per il ricovero di alcune persone. In particolare, nella struttura sono ospitate 300 brandine, mentre altre 500 sono allestite nella tendopoli adiacente.Il bilancio delle vittime del terremoto che ieri ha colpito il Centro Italia è di 241 vittime. Lo ha chiarito TittiPostiglione, direttrice dell'ufficio emergenza della Protezione civile, nel corso della conferenza stampa in corso a Roma. "Tra Amatrice e Accumoli abbiamo 195 deceduti", ha spiegato precisando che "nello specifico, di questi 11 sono ad Accumoli". "Ad Arquata invece ne abbiamo 46, quindi il totale è di 241 deceduti". Sono state salvate "215 persone" al momento. "Al mondo mento non c'è bisogno di inviare indumenti o derrate alimentari. Comunicheremo quando ce ne sarà bisogno ". Lo mette in evidenza Titti Postiglione che gestisce la sala emergenze della Protezione civile. Postiglione chiede uno stop anche al volontariato spontaneo: "sono sufficienti gli operatori dello Stato". Finora , infine, nessun atto di sciacallaggio è stato rilevato.La procura di Rieti ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di disastro colposo sul terremoto che ha devastato Amatrice e Accumoli. A coordinarla è il procuratore capo Giuseppe Saieva. L'apertura del fascicolo, spiega il procuratore capo di Rieti Giuseppe Saieva, "era indispensabile dovendo provvedereall'identificazione delle salme e al rilascio dei nulla osta per i seppellimenti". Al momento, precisa il procuratore, "non sono stati eseguiti sequestri" e "chiaramente non è stato possibile ancora fare sopralluoghi perché in questo momento sarebbe difficile visto l'andirivieni di mezzi e soccorsi".