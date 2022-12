Hanno manifestato davanti a Palazzo Madama per protestare contro le norme contenute nel dl Semplificazioni in discussione in Aula. Era circa duecento Ncc ( Noleggio Con Conducente) che hanno occupato corso Rinascimento. Cisono stati momenti di tensione tra i manifestanti e le forze dell’ordine e sono stati esplosi diversi petardi, mentre carabinieri e agenti della polizia in assetto antisommossa presidiano l’ingresso principale di Palazzo Madama.

Ieri mattina gli Ncc, in sciopero della fame da giorni, hanno incontrato il ministro degli Interni Matteo Salvini: «Il ministro ha detto: “Questa storia va risolta, ho parlato con il viceministro Rixi”», spiegano.