Israele continuerà l'operazione militare nella Striscia di Gaza finché non sarà smantellato il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante una dichiarazione ai media. «Nessuno ci fermerà: né l’asse del male (i gruppi dell'asse della resistenza legati all'Iran), né L'Aja, nessuno», ha affermato. Netanyahu ha aggiunto: «Non ci fermeremo finché non restituiremo i nostri rapiti e finché Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele».

Nei giorni scorsi, la Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha esaminato l'accusa di genocidio a Gaza nei confronti di Israele presentata dal Sudafrica. Le dichiarazioni di Netanyahu giungono mentre a Tel Aviv sono in corso proteste contro il premier, accusato di responsabilità dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Alcuni dei manifestanti ne chiedono le dimissioni. Le accuse, secondo Netanyahu, rappresentano un «assalto ipocrita», aggiungendo che è stato «per volere di coloro che sono venuti a perpetrare un altro Olocausto contro gli ebrei». Questo «è un punto morale basso nella storia delle nazioni», ha aggiunto.

Netanyahu ha affermato che mentre l'antisemitismo è lo stesso, il popolo ebraico è diverso e combatterà «fino alla fine». Sempre durante la conferenza stampa, Netanyahu ha sottolineato che Israele non potrà porre fine alla guerra finché non chiuderà il Corridoio di Filadelfia, una striscia di terra di 14 km che funge da confine tra Egitto e Gaza. Una mossa del genere darebbe a Israele il controllo completo su Gaza.

Permettere che il confine con l’Egitto rimanga fuori dalla portata di Israele metterebbe a repentaglio i loro guadagni bellici, ha aggiunto Netanyahu, come riporta la Cnn. «Distruggeremo Hamas, smilitarizzeremo Gaza, e attrezzature militari e altre armi mortali continueranno a entrare in questa apertura meridionale, quindi ovviamente dobbiamo chiuderla», ha spiegato ancora il primo ministro. Il portavoce del ministero degli Esteri egiziano Ahmed Abu Zeid, nel frattempo, ha affermato che l'Egitto mantiene il pieno controllo dei suoi confini in un'intervista con il canale televisivo egiziano Sada Al-Balad sabato.

«L'Egitto controlla completamente i suoi confini e li controlla completamente, e queste questioni sono soggette ad accordi legali e di sicurezza tra i paesi coinvolti, quindi qualsiasi discorso su questo argomento è generalmente soggetto a esame accurato e viene risposto con posizioni dichiarate», ha detto Abu Zeid.

Intanto, l’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nei Territori Palestinesi Occupati si dice profondamente preoccupato per il fatto che le Forze di Difesa Israeliane abbiano messo a serio rischio le vite dei civili ordinando ai residenti di varie zone della Striscia di Gaza di trasferirsi a Deir Al Balah – mentre continuano a condurre attacchi aerei sulla città.

Il 28 e il 31 dicembre 2023, e di nuovo il 6 e l’8 gennaio 2024, l’Idf ha esortato i residenti delle aree più popolate della Striscia di Gaza, come Al Bureij e Al Nuseirat, ad evacuare verso i rifugi conosciuti a Deir Al Balah. Tuttavia, gli attacchi israeliani e le battaglie a terra in queste aree sono continuati, mentre si sono intensificati gli attacchi su Deir Al Balah stessa. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha ricevuto segnalazioni che negli ultimi dieci giorni quattro attacchi individuali a Deir Al Balah hanno ucciso più di 40 palestinesi. È chiaro – come le Nazioni Unite hanno ripetutamente sottolineato – che non esiste un luogo sicuro a Gaza.

Anche le operazioni dell’Ospedale dei Martiri di Al Aqsa a Deir Al Balah, l’unico ospedale funzionante nella Striscia di Gaza, sono state gravemente limitate dagli attacchi israeliani e dai tiri dei cecchini. L’ospedale avrebbe ospitato migliaia di sfollati a Deir Al Balah. La gravità della situazione ha portato molti operatori sanitari a prendere la difficile decisione di evacuare l’ospedale, nonostante l’elevata necessità di cure mediche dovuta ai continui attacchi. Il10 gennaio, gli attacchi dell’Idf avrebbero colpito un edificio residenziale di fronte all’ospedale e un’ambulanza della Società della Mezzaluna Rossa Palestinese.I colpi avrebbero ucciso 13 palestinesi. La Prcs ha dichiarato che quattro delle vittime erano membri dell’equipaggio dell’ambulanza.

Gli ospedali godono di una protezione speciale ai sensi del diritto umanitario internazionale per la loro funzione di salvataggio dei feriti e dei malati: devono essere rispettati e protetti.

«Le Forze di Difesa israeliane – commenta l’Onu - devono prendere misure immediate per proteggere i civili, in linea con i loro obblighi di diritto internazionale. Il trasferimento forzato di civili non esonera in alcun modo l’Idf dagli obblighi di protezione dei civili previsti dal diritto internazionale umanitario nello svolgimento delle operazioni militari».