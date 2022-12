sta creando i rischi perché vengano usate armi di distruzione di massa, come dimostra anche la dichiarazione del presidente ucraino, Zelensky , sugli attacchi "preventivi" della Nato alla Russia . Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo,, durante una riunione del partito di governoUnita, secondo quanto riferito dall'agenzia. «Non possiamo passare sotto silenzio le azioni incaute del regime di, che punta a creare rischi che vengano usate vari tipi di armi di distruzione di massa», ha detto, secondo cui l'appello diè «un'altra prova delle minacce che provengono dal regime di Kiev per neutralizzare le quali è stata lanciata un'operazione militare speciale». Riferendosi quindi alla riunione della Comunità politica europea,ha affermato che l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell , ha «orgogliosamente annunciato che sta iniziando il processo di formazione di una struttura di sicurezza senza la partecipazione della. In generale, (gli europei, ndr) semplicemente ballano sulle note die incoraggiano le fantasie folli di coloro che sono ancora al potere lì».