La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che l’attacco di Israele alla Repubblica islamica «non dovrebbe essere né esagerato né minimizzato». «Il male perpetrato dal regime sionista due notti fa non deve essere esagerato o minimizzato», ha scritto in un post su X, descrivendo l’attacco mortale come un «errore di calcolo».

Il leader supremo dell’Iran non ha parlato di ritorsioni per l’attacco di Israele. «Gli errori di calcolo del regime israeliano devono essere interrotti. È essenziale far loro comprendere la forza, la volontà e l’iniziativa della nazione iraniana e della sua gioventù», ha aggiunto Khamenei precisando che «spetta alle autorità determinare come esprimere il potere e la volontà del popolo iraniano al regime israeliano e intraprendere azioni che servano gli interessi di questa nazione».Le osservazioni dell’ayatollah Ali Khamenei sono le ultime in ordine di tempo a suggerire che l’Iran sta valutando attentamente una possibile risposta all’attacco. L’esercito iraniano ha già affermato che un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza o in Libano supera qualsiasi attacco di ritorsione contro Israele, anche se i funzionari iraniani hanno anche affermato di riservarsi il diritto di rispondere.

Domani, intanto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà dopo gli attacchi di rappresaglia di Israele all’Iran. Lo rende noto la missione di Tel Aviv, come riporta il Times of Israel. L’Iran ha richiesto la riunione sostenendo che Israele ha violato il diritto internazionale con i suoi attacchi di ieri mattina. In una lettera al Consiglio di sicurezza, la missione permanente dell’Iran ha affermato che le azioni di Israele «costituiscono una grave violazione della sovranità e dell’integrità territoriale» dell’Iran e sono «una flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite».

L’ambasciatore di Israele all’Onu Danny Danon ha affermato che la richiesta dell’Iran è «un altro tentativo dell’Iran di danneggiarci, questa volta nell’arena politica». Danon ha definito «ridicole» le affermazioni secondo cui Israele ha violato il diritto internazionale. «Non sarà permesso all’Iran di continuare a nascondersi dietro i suoi affiliati, finchè l’Iran continuerà a minacciarci e a cercare di danneggiarci, ne pagherà il prezzo», ha detto Danon.