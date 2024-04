L’esercito israeliano ha licenziato due ufficiali per il loro ruolo negli attacchi con i droni a Gaza che hanno ucciso sette operatori umanitari della ong World Central Kitchen in missione per consegnare del cibo. L’esercito ha dichiarato che l’indagine ha rilevato che gli ufficiali hanno gestito male informazioni critiche e violato le regole di ingaggio dell’esercito. «È una tragedia», ha dichiarato ai giornalisti il portavoce dell’esercito, il contrammiraglio Daniel Hagari. «È un evento grave di cui siamo responsabili, che non sarebbe dovuto accadere e che faremo in modo che non si ripeta».

Secondo le regole dell’esercito israeliano, gli obiettivi devono essere identificati visivamente come minacce prima di poter essere colpiti. Ma l’indagine ha stabilito che un Colonnello aveva autorizzato la serie di attacchi mortali con i droni al convoglio sulla base dell’osservazione di un Maggiore - dalle riprese sgranate delle telecamere dei droni - che qualcuno nel convoglio fosse armato. L’osservazione si è rivelata falsa, hanno detto gli ufficiali militari. L’esercito ha dichiarato che i due sono stati rimossi dal loro incarico, mentre altri tre ufficiali sono stati rimproverati ufficialmente. L’esercito ha dichiarato che i risultati dell’indagine sono stati consegnati all’avvocatura generale dell’esercito, che deciderà se gli ufficiali o chiunque altro coinvolto nelle uccisioni debba ricevere ulteriori punizioni o essere perseguito.

L’indagine ha individuato due principali aree di errore. Gli agenti non hanno letto i messaggi che avvisavano le truppe che le auto, e non i camion degli aiuti, avrebbero trasportato i lavoratori dell’organizzazione umanitaria lontano dal magazzino dove venivano distribuiti gli aiuti. Di conseguenza, le auto prese di mira sono state erroneamente identificate come quelle che trasportavano i militanti. L’esercito ha anche accusato un Maggiore che ha identificato l’obiettivo dell’attacco e un Colonnello che ha approvato l’attacco per aver agito sulla base di informazioni insufficienti. L’esercito ha detto che l’ordine è stato dato dopo che uno dei passeggeri all’interno di un’auto è stato identificato come un uomo armato.

Dopo che gli aiuti sono stati consegnati in un magazzino, un ufficiale ha creduto di aver avvistato un uomo armato in una delle auto. Il passeggero, si è scoperto, non portava un’arma. L’esercito ha detto che è possibile che portasse solo una borsa. L’esercito ha dichiarato di aver colpito inizialmente un’auto. Quando le persone si sono rifugiate in una seconda auto, ha colpito anche quella. Ha fatto la stessa cosa quando i sopravvissuti si sono rifugiati in una terza auto. I funzionari dell’esercito hanno affermato che gli operatori dei droni non hanno potuto vedere che le auto erano contrassegnate dalla scritta «World Central Kitchen» perché era notte. L’esercito non ha saputo dire con esattezza dove si sia interrotta la comunicazione sui piani del convoglio. L’indagine è stata diretta da Yoav Har-Even, un generale in pensione

Intanto l’Organizzazione chiede «la creazione di una commissione indipendente per indagare sulle uccisioni dei nostri colleghi della Wck», aggiungendo che l’esercito israeliano (Idf) «non può indagare in modo credibile sul proprio fallimento a Gaza». «Non è sufficiente cercare di evitare ulteriori morti umanitarie, che ora si sono avvicinate a quasi 200», ha detto José Andrés, fondatore di Wck. «Tutti i civili devono essere protetti e tutte le persone innocenti a Gaza devono essere nutrite e messe al sicuro. E tutti gli ostaggi devono essere rilasciati», ha aggiunto.

Le scuse di Israele «rappresentano una magra consolazione», ha dichiarato l’amministratore delegato di Wck Erin Gore, definendo comunque «importanti passi in avanti» il fatto che le Forze di difesa di Israele si siano assunte la responsabilità del raid e stiano adottando misure disciplinari contro le persone coinvolte. Ma «serve una indagine indipendente» e anche «un cambiamento sistemico per evitare altri fallimenti militari». Perché «allo stesso tempo è anche chiaro, dalle loro indagini preliminari, che l’Idf ha messo in campo una forza letale senza tenere conto dei propri protocolli, della catena di comando e delle regole di ingaggio», ha sottolineato Gore. «Le Idf hanno riconosciuto che le nostre squadre hanno seguito tutte le procedure di comunicazione adeguate», ha aggiunto Gore evidenziando il fatto che «il video dell’Idf non mostra alcun motivo per sparare sul nostro convoglio, che non trasportava armi e non rappresentava alcuna minaccia». In una nota la Wck ha poi affermato che, senza un cambiamento strutturale, «ci saranno altri fallimenti militari, più scuse e più famiglie in lutto». L’organizzazione non governativa ha chiesto che venga formata una commissione indipendente per indagare sugli omicidi, insistendo che l’Idf non è in grado di «indagare in modo credibile il proprio fallimento a Gaza».