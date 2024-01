«Una volta che il procuratore generale presso la Cassazione avrà individuato il pubblico ministero territorialmente competente, chiariremo al designato magistrato ogni aspetto delle tre vicende». Lo affermano gli avvocati di Chiara Ferragni, i legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, in attesa che il pg della Cassazione risolva la 'disputa' su Milano e Cuneo riguardo la competenza territoriale sul filone di indagine che riguarda la vendita dei pandoro Balocco e venga chiarito anche a chi spetta indagare sulla beneficenza legata alle uova pasquali e alla bambola con le sembianze della influencer per cui la procura di Milano ha indagato per truffa aggravata l'imprenditrice digitale.

«Siamo totalmente certi della assoluta innocenza di Chiara e che detta innocenza emergerà dalle indagini che verranno condotte» spiegano in una nota i legali. «Siamo fiduciosi del futuro confronto con l'autorità giudiziaria e auspichiamo che il clima mediatico che ha caratterizzato sino ad oggi la vicenda si rassereni» concludono gli avvocati.