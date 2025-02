In un'operazione dal forte impatto mediatico, ma gestita con maggiore ordine rispetto alle precedenti, Hamas ha rilasciato altri tre ostaggi israeliani dopo 484 giorni di prigionia nella Striscia di Gaza. Yarden Bibas , padre dei bambini Ariel e Kfir, di origine argentina, Ofer Kalderon e Keith Siegel sono stati rilasciati nell'ambito del quarto scambio di ostaggi-prigionieri palestinesi previsto dall'accordo di tregua nella Striscia di Gaza.

I primi a essere liberati a Khan Yunis, nel sud della Striscia, sono stati Yarden Bibas (35 anni) e Ofer Kalderon (54 anni), rapiti il ​​7 ottobre 2023: i due sono apparsi sul palco allestito da Hamas circondato da una folla di miliziani.Sono stati poi consegnati alla Croce Rossa che scortata dal gruppo palestinese li ha trasferito nelle mani dell'esercito israeliano (Idf).

Per ultimo, al porto di Gaza City - su un palco che aveva come sfondo le onde del mare, bandiere verdi di Hamas, le foto dei leader islamici uccisi è stato liberato Keith Siegel, 65 anni. Tra i tre è apparso quello visibilmente debilitato, Siegel è apparso fragile nel momento della sua liberazione, ma il suo ritorno rappresenta una speranza per le famiglie degli altri ostaggi ancora detenuti. Siegel, anche cittadino americano, e sua moglie Adrienne, conosciuta come Aviva, erano stati sequestrati dalla loro casa nel kibbutz Kfar Aza. Adrienne è stata rilasciata durante il primo cessate il fuoco nel novembre 2023.

Mentre si svolgevano in diretta tv le operazioni di rilascio, una folla di persone e manifestanti seguiva la liberazione degli ostaggi in piazza a Tel Aviv. Bibas è il padre dei due ostaggi più giovani presi da Hamas il 7 ottobre, durante l'assalto armato ai kibbutz del sud: sono i piccoli Kfir e Ariel , che allora avevano rispettivamente otto mesi e mezzo e quattro anni. Anche la moglie di Bibas, Shiri, è stata rapita e ora si teme il peggio per lei ei due figli che non sono ancora rientrati in nessuno dei precedenti scambi che prevedevano proprio il rilascio di donne e bambini e che secondo Hamas sono rimasti uccisi in un bombardamento israeliano. Gerusalemme non ha mai confermato la loro morte e molti si aggrappano alla speranza che siano ancora vivi. La famiglia Bibas è stata rapita nel kibbutz Nir Oz e da allora i due bambini dai capelli rossi sono diventati il ​​simbolo della sofferenza degli ostaggi a Gaza.

Anche Kalderon, con doppia cittadinanza israeliana e francese, era stato rapito nel kibbutz Nir Oz, con i figli Erez e Sahar , che all'epoca avevano rispettivamente 12 e 16 anni. I due adolescenti sono stati rilasciati durante la prima tregua nel novembre 2023 . Bibas e Kalderon hanno incontrato le famiglie nella struttura dell'Idf a Reem, vicino al confine, dopo essere state sottoposte a primi controlli medici e psicologici.

Israele dovrebbe ora rilasciare 183 prigionieri palestinesi, più del doppio dei 90 inizialmente annunciati, mentre, secondo l'accordo di tregua, Hamas dovrebbe restituire 33 ostaggi, otto dei quali sono morti, in una prima fase di sei settimane e il rilascio di circa 1.900 palestinese. In questo periodo sarà inoltre necessario concordare come attuare la fase successiva del cessate il fuoco, volta a porre fine definitivamente alla guerra iniziata nell'ottobre 2023 ea completare la liberazione degli ostaggi ancora in vita. Un alto funzionario israeliano ha affermato che i negoziati sulla questione riprenderanno lunedì.

Intanto i primi dei 50 pazienti e feriti palestinesi hanno iniziato a lasciare gli ospedali della Striscia di Gaza a bordo di autobus e ambulanze, diretti in Egitto attraverso il valico di Rafah. La riapertura del confine fa parte dell'accordo di cessare il fuoco tra Israele e il movimento islamico palestinese Hamas. Si riferisce all'emittente qatariota Al Jazeera .

Il valico di Rafah , principale punto di accesso alla Striscia di Gaza e fondamentale per il transito degli aiuti umanitari, era stato chiuso dopo l'occupazione israeliana della zona nel maggio dello scorso anno. La sua riapertura è avvenuta a seguito dell'accordo ritiro di Israele e con il dispiegamento della missione civile di frontiera Eubam.