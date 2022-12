PHOTO

Nonostante le notizie sui problemi affrontati dall'esercito di Mosca in Ucraina, i soldati russi sarebbero stati informati dai loro superiori che la guerra dovrebbe finire entro il 9 maggio. Lo riporta Sky News, aggiungendo che le forze armate ucraine ritengono che sia «in corso un costante lavoro di propaganda tra le forze armate della Federazione Russa» che fa riferimento proprio alla data in cui in Russia, ogni anno, si celebra con una parata militare il Giorno della Vittoria, la campagna sui nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Guerra in Ucraina, la Russia non teme le nuove sanzioni Le nuove sanzioni approvate dagli Stati Uniti e che hanno colpito tra gli altri German Gref, ceo di Sberbank, la più grande istituzione finanziaria in Russia, «non rappresentano una minaccia per il sistema bancario russo, né per Sberbank». Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmytro Peskov. Guerra in Ucraina, esercito russo verso il proprio confine Alcune unità militari russe si starebbero ritirando da alcune aree a seguito delle pesanti perdite subite. E' quanto riferisce lo Stato maggiore ucraino, affermando che alcune unità di Mosca si sarebbero spostate all'interno del confine russo dopo aver perso oltre la metà dei propri effettivi. A un mese dall'invasione russa dell'Ucraina, le linee del fronte tra le due parti sono «praticamente congelate», ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferisce lo Stato maggiore di Kiev, le forze russe continuano l'assedio di Kharkiv e Sumy, mentre alcune unità sembrerebbero prepararsi a una nuova offensiva contro Izyum, nella regione di Kharkiv. Mosca riesce a mantenere una parziale continuità territoriale tra la regione russa di Rostov, lungo il confine ucraino, e la penisola dell'Ucraina, annessa alla Russia nel 2014. Nella notte, le forze ucraine sono state attaccate nella regione Dnipropetrovsk, mentre la Russia ha condotto due attacchi missilistici alla periferia della città di Dnipro, secondo quanto riferiscono su Facebook le autorità locali. Intanto sono 135 i bambini morti in Ucraina a causa dell'aggressione armata russa, mentre 184 sono rimasti feriti. Questo il tragico bilancio, aggiornato a questa mattina, secondo quanto riferisce in un tweet il Parlamento ucraino.