Guerra in Ucraina, Zelensky: «No ai negoziati»

Davanti alle «avanzate ucraine, laha probabilmente ordinato il ritiro delle proprie truppe dall'intera area occupata della regione di, a ovest del fiume», un settore in cui «restano sacche isolate di resistenza, ma da mercoledìha riconquistato un territorio pari ad almeno due volte l'area di». E' quanto si legge nell'ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di, secondo cui nel sud, vicino, lasta probabilmente faticando per «far arrivare riserve sufficienti attraverso il fiumefino alla linea del fronte». E, rileva la valutazione, «resta incompleto il ponte galleggiante che laha iniziato a costruire due settimane fa», mentre «l'artiglieria a lungo raggiosta ora probabilmente colpendo gli attraversamenti delcosì di frequente che lanon può riparare i ponti danneggiati«. «I rapidi successi ucraini hanno implicazioni significative per il disegno operativo complessivo della Russia» ed «è molto probabile che la maggior parte delle forze insia costretta a dare priorità ad azioni di difesa di emergenza» mentre «la fiducia già limitata delle truppe sul campo nei vertici militari russi» rischia un "ulteriore" calo.Volodymyr, intanto, in un'intervista al canale televisivo americano Cnn, ha dichiarato che i negoziati con il presidente della Russia, Vladimir Putin , sono attualmente impossibili. «Non oggi - ha affermato -. Non vedo alcun desiderio da parte loro di essere costruttivi. Non parlerò con chiunque emetta ultimatum».ha inoltre osservato che qualsiasi accordo trapuò essere concluso solo in caso di completo ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino. «Nessuna sanzione può essere revocata - ha aggiunto - Non possiamo discutere di nulla con lafinché non lascerà il nostro territorio. Soltanto dopo la guerra si potrà parlare di cancellazione di alcune sanzioni, di risarcimenti, di pagamenti da parte loro, di diplomazia., qualsiasi istituzione internazionale in tali negoziati, ma solo dopo che laavrà liberato tutti i nostri territori».