Via libera della Camera dei Rappresentanti Usa, con 368 voti a favore e 57 contrari, a un pacchetto da 39,8 miliardi di dollari di aiuti militari, economici e umanitari per l'Ucraina. Comprende sei miliardi di dollari per l'assistenza alla sicurezza e 900 milioni per il sostegno ai rifugiati. A votare "no" sono stati 57 deputati repubblicani. «Il popolo ucraino sta combattendo la battaglia per la sua democrazia e - ha detto la speaker Nancy Pelosi - anche per la nostra». La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha parlato di un "passo fondamentale" con un «messaggio chiaro, bipartisan all'Ucraina, alla Russia e al mondo», ovvero «gli Stati Uniti sono con gli ucraini che difendono la loro democrazia dall'aggressione russa». «Finora - ha aggiunto - la nostra assistenza, insieme ai contributi dei nostri alleati e partner, è stata fondamentale per aiutare gli ucraini a vincere la battaglia per Kiev e difendere le loro libertà». Si attende ora il passaggio al Senato. Guerra in Ucraina, le truppe russe si allontanano da Kharkiv Volodymyr Zelensky loda la «forza sovrumana» delle truppe ucraine nella guerra in Ucraina a causa dell'invasione russa. «Sono grato a tutti i nostri difensori che stanno combattendo e dimostrando una forza davvero sovrumana per scacciare l'esercito degli invasori, un tempo il secondo esercito più potente al mondo», ha detto il presidente ucraino nel video messaggio diffuso nelle scorse ore. Zelensky ha fatto riferimento agli aggiornamenti dei militari ucraini, alle «buone notizie», riguardo la regione di Kharkiv. «Le forze di occupazione vengono gradualmente allontanate» dalla regione, ha affermato, esortando «a non diffondere emozioni eccessive». «Non dobbiamo creare un clima di pressione morale, quando ci si aspettano certe vittorie ogni settimana e persino quotidianamente». «Le Forze armate ucraine stanno facendo di tutto per liberare il nostro territorio - ha incalzato - tutte le nostre città, Kherson, Melitopol, Berdyansk, Mariupol e tutte le altre». Ucraina, 226 bambini uccisi dall'inizio della guerra Sono 226 i bambini rimasti uccisi e 417 quelli feriti dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo riferisce l'ufficio del procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero di vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev e Kharkiv. A causa dei bombardamenti quotidiani da parte dell'esercito russo delle città e dei villaggi ucraini, aggiunge il comunicato, 1.657 istituzioni educative sono state danneggiate, 139 delle quali sono state completamente distrutte.