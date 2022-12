Graziano Mesina, detenuto da sei anni nel carcere di Nuoro, è tornato libero per decorrenza dei termini di carcerazione. La scadenza è dovuta al fatto che le motivazioni della sentenza d’appello non sono state ancora depositate, facendo così decadere la misura cautelare. L’ex primula rossa del banditismo sardo scontava una condanna a 30 anni per traffico internazionale di droga.