Spari ad Ankara, chiusi i due ponti sul Bosforo. Scontri tra polizia ed esercito in piazza Taskim. Carriarmati per le strade, bloccata la televisione pubblica

Colpo di stato contro il premier turco Erdogan, da parte dell'esercito turco. "Abbiamo preso il potere in Turchia per proteggere la democrazia e ristabilire i diritti civili", hanno annunciato i militari. Interrotte le trasmissioni della rete televisiva statale e bloccati tutti i voli dall'areoporto di Istambul.I carroarmati hanno invaso le strade di Ankara e Istambul, viene riferito di esplosioni e colpi di arma da fuoco nella capitale turca. I militari hanno fatto sapere di aver arrestato il capo di stato maggiore dell'esercito. Occupata anche la sede del Akp, il partito di cui fa parte il presidente Erdogan.Secondo alcune fonti, il presidente Erdogan in vacanza a Bodrum sarebbe al sicuro. Secondo altre, invece, sarebbe stato arrestato."Pagheranno un prezzo alto", è stato il primo commento ai media turchi del premier Binali Yildirim. La Turchia non consentirà mai "alcuna iniziativa che interrompa la democrazia". "Le nostre forze useranno la forza contro la forza".Sindaco Ankara: "Tutti in strada". Il sindaco di Ankara Ibrahim Melih Gokcek ha lanciato attraverso Twitter un appello ai cittadini a scendere nelle strade della capitale turca. "Tutti in strada", ha scritto.