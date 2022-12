PHOTO



Frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, atterrato in emergenza all'aeroporto di Fiumicino, sono caduti su tetti ed alcune auto nelle vicinanze del Leonardo Da Vinci, subito dopo il decollo dall'aeroporto. Non ci sono feriti, solo leggeri danni ai vetri di alcune auto. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile. I frammenti, caduti alle 16.46, sono di alcuni centimetri, il più grande 5-10 centimetri. Il volo era diretto a Los Angeles con a bordo 298 passeggeri. I residenti hanno prima avvertito u boato, poi la pioggia di pezzi staccatisi da una delle due turbine, andata a fuoco. La zona più colpita è quella tra Fiumicino e Isola Sacra, in particolare l'area attorno a via Mariotti. Una ventina, in totale, le auto che hanno riportato danni. L'Enac ha aperto un'inchiesta sull'incidente, così come l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha deciso di fare un sopralluogo. Non si esclude un incidente causato da un uccello di grandi dimensioni.