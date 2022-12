PHOTO



Un gioielliere ha ucciso un rapinatore a Frottamaggiore, nel Napoletano, mentre un complice è stato fermato. Secondo una prima ricostruzione, in quattro sono entrati armati nel negozio per tentare una rapina, ma il titolare ha estratto un'arma e ha fatto fuoco. Un altro dei rapinatori è stato fermato mentre scappava da un poliziotto. I quattro erano mascherati, e il rapinatore ucciso portava una maschera di Hulk. Immediatamente dopo la rapina, uno di loro è stato bloccato da un ispettore di polizia libero dal servizio che passava in quella strada, al centro della cittadina alle porte di Napoli e molto frequentata di sabato sera. Secondo quanto si è appreso, la polizia ha trovato e sequestrato sul posto due pistole, una a tamburo e una 9 x 21. La rapina probabilmente è avvenuta con la tecnica della spaccata, infrangendo cioè una vetrina. I tre hanno lasciato i due scooter con cui sono arrivati davanti al negozio.