Putin ha pensato di poterci dividere» ma ha «fallito». Così esordisce Mario Draghi, subito dopo l’arrivo a Washington per l’incontro bilaterale col presidente americano Joe Biden. «Siano uniti nel condannare l’invasione in Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell’aiutare l’Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky», ha detto il premier. «In Italia e in Europa le persone vogliono vedere la fine di questa violenza e di questi massacri e pensano cosa possiamo fare per la pace. Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, diretto e indiretto, per un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati credibili». La visita del presidente del Consiglio italiano Mario Draghi negliStati Uniti arriva in un momento cruciale per la storia dell’Europa, con un paese di 40 milioni di abitanti invaso dalla Russia e una pandemia di cui solo ora si vede la via d’uscita dopo due anni di chiusure e recessione.