Ancora un colpo di scena nella guerra dei dazi. Donald Trump ha annunciato su Truth una pausa di 90 giorni per i Paesi che non hanno reagito al suo piano tariffario. Pertanto dalla sospensione viene esclusa la Cina, che a sua volta aveva annunciato un incremento dei dazi alle merci statunitensi importate in Cina. Wall Street vola. Il Dow Jones sale del 6,26%, il Nasdaq guadagna il 9,04% mentre lo S&P 500 segna +7,46%.

“Considerando che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell'Ustr, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere commerciali, tariffe doganali, manipolazione valutaria e tariffe non monetarie, e che questi Paesi, su mio forte suggerimento, non hanno in alcun modo attuato ritorsioni contro gli Stati Uniti, ho autorizzato una pausa di 90 giorni e una tariffa reciproca sostanzialmente ridotta del 10% durante questo periodo, anch'essa con effetto immediato", ha scritto il presidente Usa su Truth.

Allo stesso tempo Trump ha annunciato di avere imposto «con effetto immediato» dazi del 125% ai prodotti provenienti dalla Cina, in un’ulteriore escalation della guerra commerciale in corso con Pechino. «Considerata la mancanza di rispetto dimostrata dalla Cina nei confronti dei mercati mondiali, aumento la tariffa doganale applicata alla Cina dagli Stati Uniti d’America al 125%, con effetto immediato. A un certo punto, auspicabilmente nel prossimo futuro, la Cina si renderà conto che i tempi in cui si continuava a derubare gli Stati Uniti e altri Paesi non sono più sostenibili né accettabili», ha scritto il presidente Usa su Truth.