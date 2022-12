PHOTO



"Una più elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo nelle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti". È quanto si legge nelle conclusioni del monitoraggio della cabina di regia, ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità (Iss), dopo che si è riscontrato un aumento dell’incidenza settimanale, appena al di sotto della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti, e della trasmissibilità stimata sui casi sintomatici che è intorno alla soglia epidemica. Anche la trasmissibilità stimata sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e sopra la soglia epidemica. «Questo andamento va monitorato con estrema attenzione e, se confermato, potrebbe preludere ad una recrudescenza epidemica», spiegala nota che sottolinea anche come «i tassi di occupazione di posti letto in area medica e terapia intensiva associati alla malattia Covid-19 non sono più in diminuzione». È inoltre opportuno «continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale», conclude la nota.