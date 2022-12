L'allarme della cancelliera per l'avanzare della quarta ondata: "Non è troppo tardi per una prima dose di vaccino"

PHOTO



La situazione relativa al coronavirus in Germania è «drammatica». Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ribadendo il suo appello a vaccinarsi contro ilCovid-19. Nel Paese, colpito dalla quarta ondata, c’è stato un nuovo picco di casi: secondo i dati del Robert Koch Institut nelle ultime 24 ore le nuove infezioni registrate sono state 52.826 ed i decessi 294, mentre l’incidenza settimanale per 100mila abitanti è salita a 319,5casi contro i 312,4 di ieri. «Non è troppo tardi per optare per una prima dose di vaccino - ha detto la Merkel a un congresso dei sindaci tedeschi - Chiunque si vaccina protegge se stesso e gli altri. E se un numero sufficiente di persone si vaccina, così si esce dalla pandemia». La cancelliera ha aggiunto che è necessario uno «sforzo nazionale» per quanto riguardala terza dose.