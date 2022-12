Sono 29.907 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, quasi 2mila in meno rispetto a ieri, quando i positivi erano stati 31.758, ma con una quantità di tamponi inferiore: 183.457, ovvero 32.429 in meno rispetto a ieri quando erano stati 215.886. Dall'inizio dell'epidemia, dunque, sono almeno 709.335 le persone che hanno contratto il virus, delle quali 38.826 sono decedute. Le vittime registrate nell'ultimo giorno sono 208 (+0,5, mentre ieri erano state 297) e 292.380 sono state dimesse (+2.954, +1%; ieri +5.859). I soggetti attualmente positivi sono 378.129 (+26.743, +7,5%; ieri +25.600). Il tasso di positività è del 16,3%, più alto, dunque, di ieri, quanto si attestava sui 14,7%. Nonostante, dunque, il numero di tamponi, la curva epidemiologica continua a crescere. Sono 1939 le persone ricoverate in terapia intensiva, ovvero 96 in più rispetto a ieri. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Entrambi i dati sono sostanzialmente stabili rispetto a ieri. [caption id="attachment_297324" align="aligncenter" width="1196"]Contagi 1 novembre 2020[/caption] In Lombardia oggi sono stati registrati 8.607 casi di coronavirus e 54 morti. Il numero totale dei deceduti lombardi sale così a 17.589. I tamponi effettuati sono stati 39.658 (totale 2.984.274). Ieri, a fronte di 46.781 tamponi, c’erano stati 8.919 nuovi casi e 73 morti. In Calabria si registra un nuovo aumento del numero dei ricoveri, passati nelle ultime 24 ore da 164 a 174. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione sull’andamento del coronavirus. L’aumento riguarda sia le malattie infettive (+7 rispetto a ieri, per complessivi 161 ricoveri), sia le terapie intensive (+3 rispetto a ieri, per complessivi 13 ricoveri). A Catanzaro i ricoveri sono 39 (di cui 1 in terapia intensiva), a Cosenza 63 (di cui 7 in terapia intensiva), a Reggio Calabria 67 (di cui 5 in terapia intensiva), a Vibo Valentia 5. Sono 245 in totale i nuovi casi registrati. Calano rispetto a ieri i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna, ma diminuisce anche il numero di tamponi. Rispetto a ieri i casi sono 1.758 in più, scoperti con 12.039 tamponi: la percentuale di positivi su tamponi è 14,6%. Dei nuovi contagiati, sono 902 gli asintomatici, e l'età media dei nuovi positivi di oggi è 43,4 anni. La situazione nelle province vede Bologna con 526 nuovi casi, poi Modena (321), Reggio Emilia (282), Parma (136), Piacenza (116), Ferrara (86), Ravenna (85) e Rimini (68). Seguono Forlì (49), Cesena (46) e Imola (43). I casi attivi sono 24.917 (+1.706), di cui 23.518 (+1.655) in isolamento a casa, il 94%. Si registrano 16 nuovi decessi, tra i 68 e i 96 anni, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 132 (+7) e quelli negli altri reparti Covid 1.267 (+44). Le persone complessivamente guarite salgono a 28.033 (+36)