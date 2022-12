Il modo migliore per celebrare la giornata dei diritti umani, per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948, è agire in maniera concreta affinchè i diritti fondamentali della persona umana vengano effettivamente rispettati.

Il Consiglio Nazionale Forense, consapevole che l’attacco allo stato di diritto e alla democrazia passa attraverso l’intimidazione e la violenza nei confronti degli avvocati, è impegnato in prima linea nel sostegno agli Avvocati che si battono per il rispetto dei diritti umani, esercitando in maniera indipendente la loro professione, pretendendo il rispetto delle regole del giusto processo e delle convenzioni internazionali, subendo per questo minacce e violenze, in molti casi fino al sacrificio del bene supremo della vita.

Per rendere più efficace ed incisiva la propria azione il Consiglio Nazionale Forense, consapevole che occorre moltiplicare gli sforzi in un momento storico caratterizzato dal diffondersi di sentimenti di odio e di intolleranza, prende parte anche alle iniziative internazionali, quale componente del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa ( CCBE), fondato nel 1960, che rappresenta gli avvocati di 45 Paesi, che nello scorso novembre, su proposta anche del C. N. F. ha assegnato il Premio Diritti Umani 2019 a quattro avvocati iraniani detenuti e condannati a durissime pene, addirittura corporali come le frustate: Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad Najafi e Amirsalar Davoodi, https:// www. consiglionazionaleforense. it/ web/ cn f/ ccbe.

Il Consiglio Nazionale Forense promuove inoltre le attività, essendone tra i membri fondatori, dell’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo ( OIAD), che pone in essere azioni positive a favore degli avvocati minacciati nel mondo, attraverso missioni di osservazione internazionale ai processi, visite agli avvocati detenuti ingiustamente nelle carceri, assistenza nelle richieste di asilo politico, aiuti economici, https:// www. consiglionazionaleforense. it/ web/ cn f/ osservatorio- avvocati- in- pericolo.