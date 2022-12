PHOTO



L'uomo di 34 anni passeggiava lungo il litorale di Castel Volturno, nella località di Pinetamare. D'improvviso è stato travolto e un'auto pirata, un Sub Bmw con targa polacca, che avrebbe sbandato per l'alta velocità sostenuta e poi è scappato senza prestare aiuto. Giorgio Galiero è morto sul colpo e non c’è stato nulla da fare per i soccorritori del 118 accorsi sul posto. I militari, dopo aver visionato le immagini delle telecamere nei dintorni, hanno rintracciato il pirata della strada: è un ucraino di 37 anni fidanzato con una ragazza del posto, sotto la cui casa è stata trovata la BMW. Lui ha ammesso i fatti e gli esami hanno mostrato come si trovasse con tasso alcolemico più alto di quello consentito per mettersi alla guida. Ora l’uomo è stato portato in carcere con l'accusa di omicidio stradale aggravato per l'omissione dei soccorsi.