«I Casamonica sono un’associazione mafiosa», a stabilirlo è la Corte di Cassazione, che oggi ha depositato una sentenza in cui dichiara inammissibili i ricorsi di 18 indagati - tra i quali alcuni membri delle famiglie Casamonica e Spada contro l'ordinanza del Riesame di Roma che lo scorso luglio aveva confermato alcune le misure cautelari in carcere disposte dal gip per associazione mafiosa e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Secondo i giudici, il tribunale ha ricostruito la sussistenza del sodalizio mafioso, grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese, oltre che alle intercettazioni.