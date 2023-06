Era partito da Lecce per arrivare a Roma, ma nella stazione Tiburtina non è mai arrivato. Verso le 4 di questa mattina lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, vicino ad Avellino, in direzione Napoli, un autobus della Flixbus con a bordo 38 passeggeri e due autisti ha travolto 5 vetture per poi volare giù da una scarpata, ribaltandosi. Il tragico bilancio è di un morto e 14 feriti di cui tre in modo grave.

A perdere la vita un automobilista di cui non si conoscono le generalità, sbalzato fuori dalla vettura dopo il terribile impatto. I vigili del fuoco di Avellino, subito al lavoro con 5 squadre, hanno sollevato l'autobus rimettendolo sulla carreggiata. Escluse ulteriori vittime sbalzate fuori dai finestrini. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Avellino, Ariano Irpino e Benevento. Gli altri passeggeri in buone condizioni che non hanno avuto bisogno di cure mediche sono stati invece portati nella palestra comunale di Grottaminarda, poco distante da Avellino.

L'incidente di questa mattina ricorda da vicino quello di dieci anni fa, sempre la stessa autostrada, sempre di domenica: era il 28 luglio 2013 quando un pullman, dopo aver sbandato, aveva sfondato il guardrail ed era precipitato per circa 30 metri nella scarpata sottostante il viadotto, nei pressi di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. A bordo del pullman c'erano 48 persone, 47 passeggeri più l'autista. Il bilancio fu tragico: 40 persone persero la vita. Tornavano da Pietrelcina, paese natale di Padre Pio, in provincia di Benevento.