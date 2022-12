PHOTO



"Sarà un 25 aprile molto diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto, una giornata senza popolo in piazza. Ma siamo riusciti ad ottenere, non era scontato, una circolare del governo che prevede la presenza di un nostro rappresentante, assieme al sindaco e al prefetto, in quelle commemorazioni che si svolgeranno in strada". A parlare è Carla Nespolo, presidentessa dell'Anpi, a colloquio con l'AGI in vista delle manifestazioni che si terranno in rete per celebrare il 25 aprile. In assenza dei tradizionali cortei di piazza a causa dell'emergenza Covid-19, l'Associazione dei Partigiani Italiani ha organizzato, in collaborazione con artisti e studiosi, una serie di iniziative online per festeggiare comunque la Liberazione.