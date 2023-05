Sono quattordici le vittime accertate a causa dell’alluvione che sta mettendo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Il corpo di un uomo di 84 anni, la quattordicesima vittima, è stato infatti ritrovato nel cortile di casa sua a Faenza, dove fin qui non si era registrati morti.

I comuni ancora allagati

La Regione intanto ha reso noto il bilancio dei Comuni allagati. Si sono registrati 58 allagamenti in 43 comuni:

15 comuni nel bolognese : Bologna, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Castel Guelfo, Castel del Rio, Fontanelice, Castenaso, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sala bolognese.

: Bologna, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Castel Guelfo, Castel del Rio, Fontanelice, Castenaso, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sala bolognese. 14 nel ravennate : Brisighella, Conselice, Lugo, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, Cotignola, Solarolo, Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Bagnacavallo, Russi, Cervia e Ravenna.

: Brisighella, Conselice, Lugo, Massalombarda, Sant’Agata sul Santerno, Cotignola, Solarolo, Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Bagnacavallo, Russi, Cervia e Ravenna. 12 nel forlivese-cesenate : Forlì, Cesena, Cervia, Cesenatico, Gatteo Mare, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Gambettola, Meldola, Bertinoro.

: Forlì, Cesena, Cervia, Cesenatico, Gatteo Mare, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Gambettola, Meldola, Bertinoro. 2 nel riminese: Riccione e Santarcangelo di Romagna.

Le strade riparte e quelle ancora chiuse

Anas informa sulle strade riaperte al traffico e quelle chiuse. È stata ripristinata la Circolazione sulla strada statale 727bis “tangenziale di Forlì”, lungo la carreggiata in direzione Bologna dal km 0 al km 5, e rimane sempre percorribile la carreggiata opposta, in direzione Rimini. Riaperta anche la statale 16 Adriatica a Bagnacavallo e ad Alfonsine, nel Ravennate, così come è stata riaperta, dalla serata di ieri, la strada statale 65 bis Fondovalle Savena a Pianoro, tra il km 0,500 ed il km 2,500.

È stata invece disposta la chiusura, causa allagamento, della strada statale 67 Tosco romagnola a Coccolia, in provincia di Ravenna, dal km 201 al km 197,400, con percorso alternativo su viabilità secondaria. Chiusa al traffico, per frane e smottamenti, la statale 67 Tosco romagnola nel comune di Portico e San Benedetto (Forlì-Cesena), nei pressi del km 146,700, del km 148 e nei pressi del km 154,400, oltre che a Rocca San Casciano, nei pressi del km 163,800, e nel comune di Dovadola, nei pressi del km 168,600 e del km 170,400.

Per allagamento è poi chiusa a Cesena, in entrambe le direzioni, la statale 726 Secante di Cesena, dallo svincolo 3 (km 26,700) allo svincolo 5 (km 31,200) ed è inoltre chiuso al traffico lo svincolo 6 per chi viaggia in direzione Roma. Anche la strada statale 71 Umbro casentinese romagnola è chiusa al traffico, per frane e smottamenti, dal km 226,800 al km 233,400 nei comuni di Sarsina e Quarto, con deviazione del traffico sulla E45.

Nel bolognese, invece, sono chiuse la Statale 65 della Futa, dal km 76,400 al km 72,600 nel comune di Loiano e nei pressi del km 84 a Livergnano, a causa di frane e smottamenti, e la statale 64 Porrettana a Marzabotto, nei pressi del km 70,500, e a Sasso Marconi, dal km 73,500 al km 71,800.

Le foto del disastro al G7

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha mostrato agli altri leader del G7 i danni dell'alluvione in Emilia Romagna. A summit in corso, riferiscono fonti italiane, Meloni continuava a ricevere foto di aggiornamento sul disastro generato dal maltempo, e così, vedendola turbata, gli altri big – tra questi i presidenti Joe Biden ed Emmanuel Macron, nonché il cancelliere Olaf Scholz e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - le hanno chiesto se ci fosse qualche problema. Così Meloni ha mostrato le foto di quanto avvenuto in Emilia-Romagna, incassando la solidarietà dei leader, alcuni dei quali hanno attivato gli ambasciatori in Italia per capire meglio la situazione.