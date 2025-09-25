L’aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato chiuso dopo la segnalazione di droni nello spazio aereo sovrastante. Lo ha riferito Flightradar24. L’Air Transport Wing, divisione dell’aeronautica militare con base presso la stazione aerea di Aalborg, ha confermato la presenza dei velivoli non identificati, dichiarando: «Al momento ci stiamo concentrando sulla gestione sicura del traffico aereo e collaboriamo con la polizia per gestire la situazione».

Il capo della polizia nazionale danese, Thorkild Fogde, ha definito «grave» la situazione, spiegando che «i droni sono molto visibili e volano con le luci accese». L’attenzione è massima soprattutto per il rischio legato alla presenza di installazioni militari. Non solo Aalborg. La polizia dello Jutland meridionale e del Sud ha segnalato avvistamenti anche nei pressi degli aeroporti di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. «Siamo presenti e stiamo cercando di verificare le osservazioni e documentare gli incidenti», hanno scritto le autorità su X.

L’ispettore capo Jesper Bøjgaard ha dichiarato in conferenza stampa che non si può escludere la pista di operatori amatoriali: «Stiamo collaborando con tutte le autorità competenti. Vorremmo arrestare l’operatore o gli operatori». Coinvolta anche l’intelligence danese PET. Fogde ha ammonito i cittadini: l’uso improprio dei droni in aree sensibili può portare a pene detentive di anni.