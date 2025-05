Più passano i giorni, più Papa Prevost chiamasi Leone XIV si fa conoscere ed apprezzare, rivelandosi peraltro un uomo di grandissima comunicazione, più viene la voglia pur blasfemica di chiedersi se lo Spirito Santo sceso sul Conclave che lo ha eletto in quattro votazioni, o tre fumate, e in un giorno, non sia o non sia diventato puro lui, americano. Questo Papa è arrivato in tempo, con tutti i suoi paramenti sacri, anche quelli dismessi dal predecessore argentino chiamatosi Francesco volendone assumerne e rappresentarne l'umiltà, per mettere l'America - come la chiamiamo generalmente parlando degli Stati Uniti - al riparo dallo shoc procurato dalla seconda elezione di Donald Trump. E dai primi mesi, o settimane, di esercizio del suo mandato quadriennale.

È in fondo sempre frutto dello Spirito Santo americano anche il fatto che una volta tanto, pur essendosi lasciato virtualmente travestire da Papa durante la cosiddetta Sede Vacante, il presidente Trump si sia contenuto nella reazione all'evento nella Cappella Sistina. Non facendo travestire dai suoi vignettisti o simili il Papa da Trump, con un ciuffetto giallo magari sporgente dallo zucchetto bianco, ma compiacendosi della sua elezione e chiedendogli un po' la benedizione, con quell'incontro auspicato per conoscersi direttamente e felicemente. Quanto darei per sapere cosa abbia davvero pensato, e magari ha detto il Papa al suo segretario peruviano Edgar Rimaycuna della reazione di Trump alla sua elezione, o almeno di quella manifestata in pubblico. Mi permetto comunque di credere che ci sta stato lo zampino del Papa nel rapido e sapiente recupero mediatico del suo pensiero, iniziativa