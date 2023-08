Il ministro della Giustizia Carlo Nordio questa mattina si è recato al carcere delle al carcere Lorusso e Cutugno e alle Vallette a Torino, dopo la tragica morte due detenute. Infatti a poche ore dalla morte di Susan John, la donna di 42 anni che si è lasciata morire di fame, un’altra detenuta si è tolta la vita nella sezione femminile del carcere di Torino. È una donna italiana che era stata trasferita a fine luglio da Genova, al carcere di Torino. Si chiamava Azzurra Campari. Si è impiccata.Sulla vicenda è intervenuto il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi: «È ormai da anni che diciamo che nessuna sezione del carcere può essere adeguata a persone che vivono una condizione di sofferenza psicologica e psichiatrica, che è vitale lavorare sulle pene alternative per decongestionare le strutture detentive e prendersi cura davvero di tutti i casi delicati, a cominciare dai detenuti più giovani. Mesi fa abbiamo chiesto al ministro

Nordio, con un’interrogazione, di ripristinare l’ampliamento dei colloqui telefonici dei detenuti con i propri cari deciso in fase pandemica, anche per ridurre il rischio suicidario. In tutta risposta il ministro rimanda alle decisioni delle Direzioni carcerarie. Analogamente, sull’impressionante frequenza dei suicidi, la nota di Nordio rinvia all’impegno del Dap, al lavoro interdisciplinare con le Asl regionali per la prevenzione e, in generale, alle varie articolazioni regionali». Grimaldi invita il ministro Nordio a «vedere finalmente con i suoi occhi e ne parli con la garante comunale dei detenuti Monica Gallo, convochi le Regioni a partire dal Piemonte per le responsabilità sanitarie. È la polizia penitenziaria stessa a mandare continui allarmi sulla carenza di personale e lo stress a cui sono sottoposti gli agenti, che si trovano continuamente a sventare tentativi di suicidio e atti di autolesionismo. E finchè non si accetterà di convertire in pene alternative tante detenzioni insensate, come quelle per reati minori o quelle che riguardano persone con patologie psichiatriche, non si agirà mai sul sovraffollamento delle carceri e sul disagio di detenuti e operatori».

Anche Patrizio Gonella, presidente dell’Associazione Antigone, contattato da LaPresse, avverte: «Bene che il ministro Nordio visiti il carcere di Torino ma non vogliamo capri espiatori». Secondo Gonnella, trovare responsabilità nei vertici non risolve il problema. «Si dovrebbe invece aumentare i rapporti del carcere con l’esterno - spiega - Se quella donna nigeriana che si è lasciata morire, senza mangiare e bere, avesse avuto più rapporti e telefonate dall’esterno, se fosse stata seguita da un etno-psicologo, probabilmente non sarebbe morta. Da queste vicende non se ne esce con i capri espiatori, né aumentando la sorveglianza a vista sui detenuti. Se ne esce con una vita più dignitosa in carcere e aumentando le relazioni affettive per i detenuti».