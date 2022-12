PHOTO

Sisto

«Sulle riforme della giustizia non stiamo giocando e non ci possiamo baloccare con le bandierine ideologiche: questi interventi hanno un valore economico, e proprio ai fini dell’ottenimento dei fondi del Recovery Plan. La prescrizione, come più volte precisato dalla Ministra, merita di essere modificata, così come sono auspicabili sia utili cambiamenti dei criteri per il rinvio a giudizio e per l’archiviazione, sia significativi ampliamenti dei riti alternativi». Così il deputato di Forza Italia e Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto nel corso di una manifestazione del partito azzurro. «In Parlamento - ha proseguito - Forza Italia è sempre stata equanimemente distante dai fenomeni di colpevolizzazione prima del giudizio definitivo, per chiunque fosse il destinatario dell’attenzione giudiziaria. Questo nostro "garantismo certificato" ci rende oggi il partito più autorevole al fianco del governo per una effettiva riforma della giustizia», conclude Sisto.