Presunzione d'innocenza, per Bartoli la norma è «spropositata»

Il neo presidente dell'ordine dei giornalisti,, eletto al posto di, storico cronista Rai, non approva la normativa sulla presunzione d'innocenza. In un'intervista al "Fatto Quotidiano" di Marco Travaglio , il rappresentante nazionale dei giornalisti italiani fa una distinzione tra la necessità di salvaguardare il principio d'innocenza delle persone che finiscono sotto indagine o che sono imputate e il dovere e il diritto della stampa di pubblicare notizie di interesse pubblico riguardanti inchieste giudiziarie, senza omettere nulla. «Va certamente salvaguardata la presunzione d'innocenza» «Il punto è: come la si salvaguarda?Perché, al di là di ogni altra considerazione, una delle preoccupazioni di uno Stato è sicuramente quella di dimostrare ai cittadini che esercita l'azione della giustizia in maniera imparziale, senza guardare in faccia a nessuno.» dichiara Carlo Bartoli. Secondo Bartoli, la norma sulla presunzione d'innocenza «è spropositata», perché «le notizie rischiano di scomparire dietro questo paravento. Ma io voglio dire una cosa e la voglio dire molto chiaramente: i giornali sicuramente talvolta hanno commesso degli errori, anche gravi.Forse dovrebbero cominciare da lì, non dal limitare la fruizione di informazioni su inchieste, indagini e processi».«Questa norma va ben oltre, è molto rischiosa per la democrazia e per il senso che i cittadini devono avere della giustizia. Ormai la norma è in vigore.? L'ideale sarebbe la possibilità di ridiscutere, di rivalutare questa norma, ma nel frattempo bisogna chiedere ai magistrati di applicarla con molto buon senso.A settembre scorso, convocati in Commissione Giustizia dove si stava discutendo lo schema di decreto legislativo, l'Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della Stampa non si sono presentati.. Io sono stato eletto presidente da pochi giorni, ma mi prendo la responsabilità anche per quello che non è stato fatto in precedenza. Se è stato fatto poco me ne assumo la responsabilità».