Il pm della Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Daniele De Santis, l'ultrà romanista accusato dell'omicidio di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ferito il 3 maggio 2014 e morto dopo 53 giorni in ospedale. "L'ergastolo me lo do da solo, non me lo date voi. Non ho paura di morire, buffoni", ha urlato De Santis, al termine dell'udienza. L'uomo ha partecipato all'udienza disteso in barella, a causa delle ferite ad una gamba riportate nel corso degli scontri della finale di coppa Italia tra Napoli e Fiorentina.