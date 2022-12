LA PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE DI BILANCIO

MARCO CREMONESI

Istituzione di un fondo dedicato che garantisca le risorse necessarie all'inserimento dei nuclei mamma- bambino all'interno di case famiglia e comunità alloggio mamma- bambino, idonei ad ospitarli. Parliamo di un emendamento alla legge di Bilancio, proposto da Cittadinanzattiva, A Roma Insieme- Leda Colombini e Terre des Hommes. Sta non solo raccogliendo sostegno trasversale tra le forze politiche, ma ha anche superato il vaglio di ammissibilità e nei prossimi giorni sarà discusso dalla Commissione Bilancio della Camera.

La presenza di bambini nelle strutture detentive costituisce un gravissimo paradosso del nostro sistema, che ne compromette la salute psico- fisica in un'età centrale per il loro sviluppo, per di più l'attuale emergenza sanitaria li espone – come è già accaduto con due bambini del carcere di Torino - ad ulteriori rischi per la salute. È quindi indispensabile individuare misure volte a consentire la collocazione dei genitori detenuti assieme ai loro bambini al di fuori degli istituti penitenziari, anche quelli a custodia attenuata ( Icam).

«Siamo convinti - sostengono le organizzazioni che hanno proposto l’emendamento - che esistano soluzioni di buon senso e percorribili anche nell'immediato perché nelle carceri italiane non ci siano più bambini. L'accoglimento della nostra proposta rappresenterebbe una prima risposta concreta al problema, e sarebbe indicativa di una chiara e decisa volontà politica di farsene carico con l'adozione di misure efficaci e di sistema».

CARCERE DI BOLLATE